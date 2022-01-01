Всё, что нужно от вас — просто загрузить фотографии и выбрать тему презентации. А мы возьмём на себя всё остальное — превратим ваши фотографии в красочное видео поздравление, которое можно будет скачать, отправить в социальные сети или на WhatsApp.Загрузить фото
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Загруженных фотографий
Лет работы
Сделанных слайд-шоу
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Благодаря развитию современных технологий каждый из нас имеет возможность запечатлеть буквально любой момент своей жизни, но удивить и привлечь внимание окружающих можно только с помощью действительно необычных фото или создав видео поздравление из фотографий онлайн. Слайд-шоу из фотографий в классическом понимании - это красивый видеоклип, созданный из нескольких десятков фотографий, объединенных одной темой, где появление изображений сопровождается красивой музыкой и различными спецэффектами. Но сегодня создание видео открытки из фотографий подразумевает совсем иное – это изготовление небольшого фильма с вами или вашими родными в главных ролях, где, как и в любом кино, есть сюжет, органично подобранные материалы и озвучивание происходящего на экране. Изготовлением подобных презентаций занимаются профессиональные фотографы, которых приглашают снимать на свадьбе, дне Рождении или любом другом празднике, но покупать такие стандартные сюжеты – это совсем не то, что создавать собственное видео поздравление своими руками.
Просматривать сотни и больше фотографий взросления ребенка, фотоотчет путешествия или каждого из гостей праздника – занятие скучное и утомительное, другое дело красивую и качественно сделанную видеопрезентацию. Такое произведение не стыдно преподнести друзьям в качестве подарка на годовщину свадьбы или в день рождения, например, историю вашей дружбы со дня знакомства и по сегодняшний день или романтичное слайд-шоу со свадебными фотографиями и любимыми песнями виновников торжества. А также просто показать друзьям и знакомым, как вы провели отпуск, подобрав самые удачные фото и сопроводив их подходящей по смыслу музыкой и, конечно, позволить себе самому еще раз погрузиться в воспоминания о лучшем дне вашей жизни или самых приятных моментах отдыха.
С помощью нашего сайта вы легко сможете создать слайд-шоу из фотографий онлайн даже без специальных навыков и умений. Вам не нужно редактировать фотографии, создавать красивое оформление и подбирать удачные переходы от одной темы к другой, достаточно выбрать один из многих красочных шаблонов, загрузить любимые фотографии и хорошую музыку и через некоторое время, скачать готовое видео, способное конкурировать с любым профессиональным видеороликом. Сделайте необычное поздравление с помощью видео из фотографий!
Мы подготовили разнообразные шаблоны для видео, которые подойдут для любого случая! У нас на сайте вы сможете сделать видео поздравление на День Рождения, Новый Год, 8 Марта, 14 Февраля, 23 Февраля, годовщину свадьбы или юбилей, видео поздравление на телефон, вотсап, на выпускной и на многие другие события.