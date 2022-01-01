Видео поздравления
из фотографий онлайн!

Загружайте свои фотографии и выбирайте шаблон слайд-шоу.
Из них мы сделаем красивый клип, который вы сможете скачать.

Сделать видео поздравление

Мы делаем красивые видео!

Вам больше не нужно устанавливать и разбираться в сложных программах для создания клипа из фотографий.

Мы очень постарались, чтобы сделать создание видео открытки простым и понятным для всех! Всё, что нужно сделать для получения незабываемого видеоролика из фотографий — это загрузить свои фотографии.
Множество красочных шаблонов клипов из фотографий, которые подойдут для любого праздника или события.

Видео поздравление на День Рождения, на Новый Год, 8 Марта, видео из фотографий для любимых на годовщину или презентация на 1 Сентября — всё это вы можете сделать у нас на сайте, самостоятельно и очень быстро.

1

Выберите шаблон видео поздравления

Выберите один из красочных шаблонов, в этот шаблон будут помещены ваши фотографии.

2

Загрузите фотографии

Загрузите фотографии, которые вы хотите увидеть в видео и выберите свою любимую музыку, которая будет сопровождать слайд-шоу.

3

Скачайте готовую видео открытку

Дождитесь, пока видео будет готово. После этого вы сможете его скачать.

Slide-Life.ru

Мы сделаем для вас незабываемые видео из фотографий

Всё, что нужно от вас — просто загрузить фотографии и выбрать тему презентации. А мы возьмём на себя всё остальное — превратим ваши фотографии в красочное видео поздравление, которое можно будет скачать, отправить в социальные сети или на WhatsApp.

Загрузить фото

Видео поздравление с днем рождения

Сделать такое видео

Видео открытка на день рождения девушке

Сделать такое видео

Слайд-шоу на день рождения ребенку

Сделать такое видео

Посмотреть все шаблоны видео поздравлений

Разнообразные шаблоны

Мы подготовили темы видео открыток для любых событий.

Загрузка своей музыки

Вы можете выбрать наши мелодии, а если ничего не понравится — загрузите свою.

Добавление текста

Помимо загрузки фотографий, вы можете добавить текстовый слайд.

Бесплатный макет

Мы делаем бесплатный макет из первых 5 слайдов, чтобы вы смогли увидеть как будет выглядеть готовый фильм из фотографий.

Неограниченное кол-во фото

Вы можете загрузить столько фотографий, сколько посчитаете нужным. У нас нет ограничений.

Скидки по промокодам

Подписывайтесь на наши социальные сети, там мы регулярно публикуем промокоды со скидками.

Универсальный стиль

Наши презентации выглядят очень стильными. Их можно загружать в свои социальные сети или показывать на телевизоре или отправлять на телефон.

Вертикальные темы

Мы подготовили несколько вертикальных тем, они будут особенно выигрышно смотреться в Telegram или WhatsApp.

Просто и быстро

Мы сделали всё, чтобы вы смогли просто и быстро сделать видео поздравление из ваших фотографий.

Видео поздравление на годовщину свадьбы

Сделать такое видео

Презентация на новый год

Сделать такое видео

Есть хорошие фотографии? Давайте сделаем из них красивое видео поздравление!

Сделать видео открытку

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Создавайте красивые видео поздравления, подарите вторую жизнь вашим фотографиям.

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Загруженных фотографий

10

Лет работы

210000

Сделанных слайд-шоу

90000

Довольных клиентов

Что такое слайд-шоу из фотографий

Благодаря развитию современных технологий каждый из нас имеет возможность запечатлеть буквально любой момент своей жизни, но удивить и привлечь внимание окружающих можно только с помощью действительно необычных фото или создав видео поздравление из фотографий онлайн. Слайд-шоу из фотографий в классическом понимании - это красивый видеоклип, созданный из нескольких десятков фотографий, объединенных одной темой, где появление изображений сопровождается красивой музыкой и различными спецэффектами. Но сегодня создание видео открытки из фотографий подразумевает совсем иное – это изготовление небольшого фильма с вами или вашими родными в главных ролях, где, как и в любом кино, есть сюжет, органично подобранные материалы и озвучивание происходящего на экране. Изготовлением подобных презентаций занимаются профессиональные фотографы, которых приглашают снимать на свадьбе, дне Рождении или любом другом празднике, но покупать такие стандартные сюжеты – это совсем не то, что создавать собственное видео поздравление своими руками.

Слайд-шоу – смотри и наслаждайся

Просматривать сотни и больше фотографий взросления ребенка, фотоотчет путешествия или каждого из гостей праздника – занятие скучное и утомительное, другое дело красивую и качественно сделанную видеопрезентацию. Такое произведение не стыдно преподнести друзьям в качестве подарка на годовщину свадьбы или в день рождения, например, историю вашей дружбы со дня знакомства и по сегодняшний день или романтичное слайд-шоу со свадебными фотографиями и любимыми песнями виновников торжества. А также просто показать друзьям и знакомым, как вы провели отпуск, подобрав самые удачные фото и сопроводив их подходящей по смыслу музыкой и, конечно, позволить себе самому еще раз погрузиться в воспоминания о лучшем дне вашей жизни или самых приятных моментах отдыха.

Как сделать слайд-шоу или видео поздравление из фотографий

С помощью нашего сайта вы легко сможете создать слайд-шоу из фотографий онлайн даже без специальных навыков и умений. Вам не нужно редактировать фотографии, создавать красивое оформление и подбирать удачные переходы от одной темы к другой, достаточно выбрать один из многих красочных шаблонов, загрузить любимые фотографии и хорошую музыку и через некоторое время, скачать готовое видео, способное конкурировать с любым профессиональным видеороликом. Сделайте необычное поздравление с помощью видео из фотографий!

Шаблоны видео поздравлений

Мы подготовили разнообразные шаблоны для видео, которые подойдут для любого случая! У нас на сайте вы сможете сделать видео поздравление на День Рождения, Новый Год, 8 Марта, 14 Февраля, 23 Февраля, годовщину свадьбы или юбилей, видео поздравление на телефон, вотсап, на выпускной и на многие другие события.