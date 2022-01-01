Красивое видео поздравление

Сделайте уникальный клип из фотографий, который поразит всех гостей без исключения.

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Оригинальное поздравление для друга, коллеги или любимого человека

Красивое видео из фотографий — это универсальный подарок, он подойдет для любого повода: на день рождения, годовщину свадьбы, чтобы сделать предложение, на юбилей. С помощью оригинального мини-фильма можно признаться в любви, рассказать о своих чувствах.

Вы можете смонтировать неповторимый видеоролик с музыкой, которая нравится вашему дорогому человеку, добавив фото из семейного архива и милые поздравления в тестовом формате.

Такой сюрприз точно запомнится надолго, даже после торжества он будет дарить приятные эмоции.

Сделать видео открытку

Как сделать красивое видео поздравление:

  • 1

    Подберите шаблон

    Есть тематические — для дня рождения, ко дню всех влюбленных, для малышей, на Новый год, к 8 марта, ко Дню Победы. Выберите ту заготовку, что больше всего подходит к вашему празднику.

  • 2

    Добавьте фотографии

    Можно загрузить совместные снимки с отдыха или в компании друзей, фото с работы или со школьных времен, со дня свадьбы. Если вы поздравляете ребенка, добавьте изображения его любимых героев из мультфильмов или сказок, их можно просто скачать из интернета.

  • 3

    Вставьте текст

    Не обязательно писать огромные поэмы для клипа из фотографий. Достаточно будет сделать небольшие пометки для снимков: рассказать истории знакомства, описать запоминающуюся историю из жизни, поведать о своих чувствах. Можно даже добавить цитаты (на русском или английском языке), если это будет уместно.

  • 4

    Подберите песню

    С музыкой ваш клип станет полноценным фильмом. Для музыкального сопровождения можно выбрать любой трек из предложенных, в каталоге собраны все подходящие звуки. Есть и популярные в отдельной вкладке — эти песни идеально подходят под любые форматы. Также вы можете заказать песню специально, тогда ваша красивая видео открытка станет трогательным и неповторимым сюрпризом.

  • 5

    Скачайте получившийся видеоролик

    Скачайте макет видео. Загрузить его можно бесплатно, просто дождитесь, пока наша программа соберет воедино все фотокарточки, музыку, текст. Обычно это занимает не более пяти минут.

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Красивое видео поздравление

Сделайте красивую видео презентацию

Сделать такое видео

Как сделать самое красивое видео из фотографий онлайн

Готового рецепта нет. Творите, пробуйте разные шаблоны, скачивайте различные аудиозаписи, добавляйте эффекты на фото. Самое главное, чтобы ваш подарок был сделан с душой, с любовью.

Не бойтесь переборщить с фотографиями: чем больше теплых и уютных снимков вы добавите, тем лучше.

Сколько должно длиться видео

Строгих ограничений нет. Иногда достаточно и трех минут, чтобы рассказать смешную историю из жизни и повеселить именинника, а в некоторых случаях и пятнадцати не хватает, чтобы описать все чувства для второй половинки.

Стандартно милые и красивые видео поздравления длятся 5–10 минут. 

Оригинальный подход к поздравлению

Если вы не хотите просто переслать видео, то можно преподнести его необычно. Как сделать сюрприз с помощью видео открытки? Напишите захватывающую историю (в виде текстовых вставок) про прекрасного принца или очаровательную принцессу.

Подготовьте целый квест по поиску основного подарка, где в качестве подсказок будет выступать красивая видео открытка. Соберите всех близких людей, устройте ужин, скажите душевный пост и покажите данный клип из фотографий.

Вариантов очень много, главное, чтобы это подходило к определенному поводу и смотрелось органично.

Сделать слайд-шоу

Вопросы и ответы

Можно ли скачать бесплатно?

Вы можете загрузить бесплатно макет. Чтобы получить полный формат видео, требуется оплатить доступ.

Есть ли скидки на заказ?

Да, для наших клиентов действует скидка в 25 %. Для ее получения требуется подписаться на группу ВКонтакте и на страницу в Инстаграме. После вам необходимо написать в личные сообщения секретный код: «слайд шоу». Вам будет отправлен промокод. Введя его на сайте, вы сможете заказать полноформатный фильм со скидкой.

Как изменить порядок файлов или вставить другую музыку?

Все изменения доступны при редактировании клипа онлайн. Если вы уже скачали его на устройство, внести правки не получится.

Есть хорошие фотографии? Давайте сделаем из них красивый клип c музыкой!

Сделать видео из фотографий

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