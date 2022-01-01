Каждый из нас ломает голову, когда дело доходит до подготовки подарка близкому человеку на день рождения, тем более дедушке.
Дарить полезное в быту скучно, чисто безделушку на память – мало смысла.
Видео открытка на день рождения дедушке – именно то, что позволит ему вспоминать о вас с по-настоящему теплыми чувствами, ведь это оживший альбом воспоминаний, который вы создаете из собственноручно выбранных фотографий.Сделать видео открытку
В зависимости от желаемого стиля поздравления, выберите тему для оформления видео (шаблон). Есть темы элегантные, в морском стиле, ретро, в стиле рисунка, модерн, путешествий и многие другие. Опирайтесь на характер своего дедушки, чтобы выбрать наиболее подходящий шаблон.
Доступны функции поворота фотографий и смены их местами.
Если среди них нет той, которая вам нравится, вы можете загрузить любую музыку или песню на свой вкус. С музыкой поздравление действительно оживет.
В течение пяти минут на указанный адрес придет ссылка, по которой можно бесплатно скачать макет получившегося видеоролика. Просмотрите его: если что-то не устраивает вас, внесите в макет изменения, а если все хорошо, закажите полное видео. Срок изготовления полного клипа – полчаса.
Сделайте видеоролик из фотографий вашего дедушки.Сделать такое видео
Видео открытка на день рождения дедушке – подарок с одной стороны традиционный, потому что напоминает фотоальбом, а с другой стороны – современный, так как видео создается благодаря современным технологиям.
Это больше не расположенные в хронологическом порядке снимки. Мы помогаем вам создать мини-фильм, в котором вы выступаете в роли режиссера.
Выбирайте любые фото дедушки: смешные, нелепые и курьезные или солидные, торжественные и строгие.
Только вы знаете, что лучше всего отражает характер вашего деда.
Вы как никто знаете, что ваш дедушка уникален и заслуживает уникального поздравления. Вам не придется больше искать редкие товары для хобби или угадывать художественные вкусы дедушки.
Все, что вам потребуется для создания видеоролика – это фотографии. Вы сможете сделать деду сюрприз, до которого точно не догадается никто другой, и который растрогает его до глубины души.
Наша программа для создания видеороликов из фотографий создает макет видео максимум за пять минут после того, как вы загрузите все необходимые материалы. Если вы остались довольны результатом и решите заказать полное видео, мы сделаем его максимум за полчаса.
Да, вы можете добавить текстовый слайд в любое место презентации. Количество текстовых слайдов не ограничено и позволит вам дополнить череду фото своими поздравлениями и пожеланиями.
Да, специально для размещения получившихся поздравительных клипов в социальных сетях и пересылке в мессенджерах мы предлагаем специальные вертикальные шаблоны, которые позволяют видео идеально отображаться на мобильных устройствах.