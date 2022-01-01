Уникальный клип из фотографий

Перед днем рождения всегда встает вопрос: как оригинально поздравить любимого человека, чтобы этот подарок остался в памяти надолго? Заказать роскошный букет цветов — хоть и приятно, но банально. Деньги — практично, но без души.

Конечно, мама будет рада любому проявлению внимания и заботы, но трогательный мини-фильм с ее любимой музыкой и вашими семейными снимками запомнится навсегда.

Сделать такую презентацию на день рождения мамы несложно, зато сколько положительных эмоций вы подарите своей мамочке!