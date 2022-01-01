Создайте неповторимый видеоролик из фотографий, который порадует близкого человека и удивит всех гостей.Загрузить фото
Перед днем рождения всегда встает вопрос: как оригинально поздравить любимого человека, чтобы этот подарок остался в памяти надолго? Заказать роскошный букет цветов — хоть и приятно, но банально. Деньги — практично, но без души.
Конечно, мама будет рада любому проявлению внимания и заботы, но трогательный мини-фильм с ее любимой музыкой и вашими семейными снимками запомнится навсегда.
Сделать такую презентацию на день рождения мамы несложно, зато сколько положительных эмоций вы подарите своей мамочке!Сделать видео открытку
На нашем сайте множество различных шаблонов, есть тематический с тортом и свечками, как раз для именинников. Но можно выбрать и классический вариант с коллажами из фотографий.
Добавьте нужное количество слайдов. В первую очередь для клипа загружаются фотокарточки, а потом уже текстовые слайды. Отыщите в семейном архиве самые дорогие вам снимки, сопроводите их небольшими текстовыми вставками. Например, можно рассказать историю вашего совместного отдыха или когда был сделан тот или иной кадр.
Наложите музыку. Наша программа для создания видео содержит галерею из популярных аудиозаписей. Это музыкальное сопровождение идеально подойдет практически под любое видео поздравление на день рождения мамы. Если нужного трека нет либо вы хотите добавить любимую песню мамы, загрузите ее с компьютера.
Получите готовую видео открытку. Программа за считанные минуты соберет все фотографии, наложит выбранную вами композицию, разместит текстовые слайды в нужном месте. Вы сразу сможете бесплатно скачать клип на свое устройство.
Уделите внимание деталям, мелочам. Возможно, ваша мама любит домашнего питомца или выращивать цветы — обязательно упомяните о ее хобби в этом фильме. Расскажите, сколько всего интересного происходило, пока вы были маленькие: как мама научила вас рисовать и читать, какие сказки она вам рассказывала, как было весело отдыхать вместе летом на даче или ездить на море, где мама работала в то время. Поверьте, нет ничего важнее ваших теплых воспоминаний.
Можно создать сразу несколько видео открыток на день рождения мамы. Одно показать ей утром, принеся завтрак в постель. А второе, более длительное видео — показать перед всеми родственниками и друзьями. Ей будет очень приятно!
Презентация на день рождения маме не должна быт затянутой, не стоит рассказывать несколько часов всю вашу биографию. Но и короткий клип не создаст нужного впечатления. Определитесь с историей, которую хотите поведать, подберите фотографии. В среднем поздравления на 3—5 минут будут смотреться очень органично, тепло и душевно.
Конечно. Разместите слайд шоу о вашей маме в «Одноклассниках», «ВКонтакте», «Инстаграме», «Твиттере», на «Фейсбуке» или на других сайтах. Так вашего близкого человека в комментариях смогут поздравить ее коллеги по работе, дальние родственники и ваши знакомые. У нас даже есть специальные вертикальные шаблоны, адаптированные под публикации в соцсетях. Так вы сможете смонтировать и сразу скачать ролик для публикации, не подгоняя в дальнейшем его под размеры постов.
Да, конечно. После создания поздравления будет опция для бесплатной загрузки. Если вам понравился макет, можно оплатить полное видео.
Подписать снимки можно любимыми мамиными фразами, цитатами из ее обожаемых песен на русском или английском языке. Либо просто рассказать историю снимка: где он сделан, какая история связана с фотографией, кто на снимке.
Вы сможете создать красивый клип онлайн и без особых навыков. Наша программа специально создана для тех, кто хочет просто порадовать близкого человека, а не изучать тонкости видеомонтажа. Не обязательно делать видео на заказ, чтобы порадовать мамочку в день рождения.